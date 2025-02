Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-02-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità code sul tratto Urbano della A24 tra via dei fiorentini e la tangenziale est e circolazione rallentata sulla Flaminia e la Cassia rallentamenti sulla Salaria per un incidente all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe via Appia Antica è chiusa all'altezza di via Ardeatina la circolazione prosegue rallentato in direzione di viale delle Mura latine sul viadotto della Magliana rallentamenti tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio è sempre per un incidente sulla Colombo altezza Acilia circolazione congestionata code sulla via del mare altezza di via del risaro in direzione centro https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//02/10/file2ed2668d-8abb-40e1-822a-99d62f9756e6PmCADtRuPor2uxQWlMy.