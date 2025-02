Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-02-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati invariata la situazione sulla Flaminia penalizzata da un grave incidente incidente che sta provocando incolonnamenti tra Riano il bivio di Fano e Prima porta Sulla stessa famiglia ci sono con una mente permolto intenso dall'albero al bivio di Tor di Quinto stessa situazione sulla Cassia con le code perregistrate tra la storta e Tomba di Nerone sulla raccordo anulare cosa tratta in carreggiata interna a partire dal bivio con laFirenze fino all'uscita per la Tiburtina altre code dalla Casilina allo svincolo per a via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti a partire dall'uscita Casalotti Boccea fino allo svincolo per La via Aurelia è ancora dal bivio con laFiumicino alla Pontina sempre in esterni acuti dalla rustica alla Nomentana in direzione quindi Salaria permangono rallentamenti con code sulla diramazioneSud sul tratto Urbano dellaL'Aquila rispettivamente da Torrenova al Raccordo ed a Settecamini alla tangenziale est in tangenziale code dall'uscita Pietralata Tiburtini fino allo svincolo Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni dal Verano viale Castrense la polizia locale Ci segnano un incidente al tufello in via delle Isole Curzolane in corrispondenza di via montepetroso inevitabili le ripercussioni poi sulla Pontina abbiamo quelli da Spinaceto alla zona dell'EUR code perintenso Anche sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito