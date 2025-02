Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-02-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione su via Flaminia per un incidente avvenuto all'altezza di Castelnuovo di Porto ci sono incolonnamenti nelle due direzioni incidente anche su via Pontina nei pressi del raccordo anulare di Roma in fila anche in questo caso nelle due direzioni consuete spostamenti di queste ore sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina questa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e via Prenestina tra lentamente Code in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare lavori poi previsti stanotte proprio sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalle 22 chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio in uscita da Roma il termine dei lavori la riapertura della strada domani mattina alle 6 lavori di notte anche sulla roma-fiumicino tra 22:00 06:00 chiuse all'immissione sulla A12 roma-civitavecchia perché da Fiumicino deve proseguire verso Civitavecchia in attiva si può uscire allo svincolo nuova fiera di Roma per i può riprendere l'autostrada verso Fiumicino bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.