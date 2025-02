Abruzzo24ore.tv - Traffico in tilt, cantieri e chiusure: scopri dove e quando

Pescara - A partire dal 10 febbraio, i lavori su A24 e A25 portano disagi al, connotturne e modifiche temporanee. Ecco gli aggiornamenti dettagliati. Lavori in corso sulle autostrade italiane: una serie disono stati riattivati, causando rallentamenti e disagi al. Sulle tratte A14, A24 e A25 sono previsti interventi che coinvolgono le corsie e la viabilità in generale, con modifiche temporanee delle carreggiate. Per migliorare il flusso nelle ore di punta, in alcuni tratti è previsto l’utilizzo di corsie aggiuntive, ma non mancheranno i disagi. A24, in particolare, vedrà dellenotturne tra il 10 e il 13 febbraio, riguardanti la tratta che va da Portonaccio alla Tangenziale Est. Le, che riguardano la direzione del GRA e del centro di Roma, comportano anche deviazioni e uscite obbligatorie.