Superguidatv.it - Tradimento, trame turche: Oylum tradisce Tolga

Leggi su Superguidatv.it

, il serial turco con Vahide Perçin continua a regalarci momenti di forte tensione. Nei prossimi episodi della soap assisteremo alla crisi tra, che porterà a un triangolo amoroso dai risvolti imprevedibili.in crisi nelle prossime puntateLa figlia di Güzide e il figlio di Oltan dovranno affrontare un periodo di crisi profonda. Il loro rapporto – messo a dura prova anche dalle ostilità tra i genitori – finirà per subire una battuta d’arresto. Ad allontanarli sempre più sarà anche l’incidente al ristorante, in cui Oltan metterà a rischio la propria vita per salvare il figlio.a quel punto si renderà conto di non poter tagliare fuori il padre dalla sua vita, anche se Güzide non sarà disposta ad averlo come consuocero.si allontaneranno sempre più nei prossimi episodi della dizi turca, e i continui scontri tra loro finiranno per fare affievolire i sentimenti della ragazza nei confronti del giovane.