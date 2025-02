Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 9 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Quadruplo appuntamento stasera – domenica 9– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 43, 44, 45 e 46 in.Burcu ruba il cellulare a Yesim e la induce a credere che glielo deve aver portato via Tarik quando se n’è andato. Tolga porta Oylum da un secondo neurologo per avere un altro parere.Ozan, Tolga e Oylum organizzano una cena per festeggiare la guarigione di Guzide. Oylum vorrebbe confessare la verità sulla sua espulsione alla madre, ma poi si tira indietro.Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku, e viene scoperta da Ozan, il quale, recatosi alla barca, riconosce le scarpe della donna. Immediatamente, riferisce tutto a suo padre.Ozan e Oylum si mettono d’accordo per nascondere Oyku a casa della madre, mentre lei è da Nazan.