Tra pizzi e abili sartoriali a Sanremo 2025 va in scena anche l'alta moda. Ecco qualche anticipazione dei look di ospiti, conduttori e concorrenti.

Musica, e non solo, anzi. Il Festival dinon è soltanto il più importante evento musicale italiano, mauna passerella d’eccezione per stilisti e brand di lusso. Dal palco del Teatro Ariston, dall’11 al 15 febbraio, vedremo sfilare abiti esclusivi eiconici,fatta trapelare dagli artisti, dai loro stylist e dalle case di.Gli outfit deidiIl padrone di casa, Carlo Conti, si affiderà all’eleganza sartoriale di Stefano Ricci, optando per completi classici dal taglio impeccabile e dettagli sofisticati, sulle orme di Amadeus che nei suoi cinque anni di conduzione è sempre rimasto fedele alla casa di. Tra i co-, Geppi Cucciari si distinguerà con creazioni firmate Antonio Marras, che omaggeranno la tradizione sartoriale della sua Sardegna.