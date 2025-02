Forlitoday.it - Tornano le passeggiate al parco urbano per tenere in forma il cuore

L'associazione Cardiologica Forlivese ripropone per il 2025 il progetto “Cammina Con Noi” in collaborazione con la Fondazione Sacco, progetto che si avvale anche questo anno del patrocinio non oneroso della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì e dell’Ausl Romagna. Il progetto consta di un.