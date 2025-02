Movieplayer.it - Tornando a Est, la recensione: una commedia di spionaggio sulle macerie del regime sovietico

Leggi su Movieplayer.it

Pago, Bibi e Rice, protagonisti di Est-Dittatura last minute, tornano in un sequel cheorme della spy story, racconta il mondo post. In sala dal 13 febbraio. L'inizio degli anni '90, la monotonia della provincia italiana, il crollo del blocco, il viaggio come rito di passaggio e l'illusione che il mondo sarebbe cambiato per sempre e in meglio. Quattro anni dopo Est- Dittatura last minute (uscito in piena pandemia e per questo passato quasi in sordina, nonostante il successo nei festival internazionali) l'avventura di Pago, Bibi e Rice riparte da qui e diventa occasione per tornare ancora una volta a est.a est si preannuncia come il secondo capitolo di una saga (ispirata alle vicende reali dei produttori) che saprà regalarci ancora molto e a .