361magazine.com - Torna in tv Alberto Angela: “Mio padre? No non mi rimproverava, due approcci diversi”

Leggi su 361magazine.com

In onda dal 17 febbraioin tv e in onda sulla Rai, con il suo “Ulisse” a partire dal 17 febbraio.sarà in onda con una puntata dedicata al Commissario Montalbano e ad Andrea Camilleri.Il conduttore e divulgatore scientifico ha parlato a Il Quotidiano Nazionale, raccontando anche una disavventura con le formiche.«Ero in Congo. Mi svegliai di notte. La tenda era stata avvolta da decine di migliaia di formiche legionarie, formiche molto grosse che si spostano in continuazione. Da una piccola apertura nella lampo della tenda erano entrate dentro e mi avevano ricoperto, soprattutto in testa. Uscii fuori camminando su un tappeto vivente di formiche, ma con molta circospezione, per accertarmi che in giro non ci fossero leoni o altri animali».Leggi anche: Sanremo, a che ora finirà il Festival? Risponde Carlo ContiNon manca anche un ricordo dell’infanzia e della salute: «Da bambino ero piuttosto irrequieto.