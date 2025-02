Veneziatoday.it - Torna il corso di educazione digitale di Poste Italiane

Leggi su Veneziatoday.it

no i webinar gratuiti didi, pensati per favorire la consapevolezza e le conoscenze tecnologiche dei cittadini. Mercoledì 12 febbraio è in programma ildal titolo "Come la tecnologia può facilitare la vita di tutti i giorni", a cui si può accedere da.