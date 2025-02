Thesocialpost.it - Torino, madre tortura la figlia per 14 anni: alle elementari costretta in ginocchio sui gusci per un brutto voto

Leggi su Thesocialpost.it

Per unelementari, era stata costretta dallaa inginocchiarsi su gusci di noci e riso. È solo uno dei tanti episodi che una ragazza di 20ha raccontato in tribunale a, dove la, una donna romena di 43, è stata condannata a duedi reclusione per maltrattamenti. La pena, come riportato dal Corriere di, è stata confermata anche in Appello.Quattordicidi umiliazioni terminati il 20 gennaio 2021, quando un’ex insegnante aveva convinto la giovane a denunciare tuttoforze dell’ordine. «Non voglio che miavada in prigione, voglio solo che mi lasci vivere in pace», aveva spiegato in aula, mentre ripercorreva i momenti più duri della sua infanzia. «Frequentavo le elementari e dovevo sempre prendere il massimo dei voti, altrimenti venivo punita.