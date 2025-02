Liberoquotidiano.it - Tony Effe scatena il delirio alla vigilia di Sanremo: ecco cosa regala sul lungomare | Guarda

L'attesa ormai è quasi finita: domani sera, martedì 11 febbraio,farà il suo debutto sul palco dell'Ariston per il 75° Festival di, portando in gara il brano Damme 'na mano (Island Records). Il pezzo, scritto da Nicolò Rapisarda, Davide Petrella, Diego Vettraino e Luca Faraone e prodotto da Drillionaire, è una sorta di ode a Roma, in cui l'artista personifica la città come una donna, raccontando il suo legame indissolubile con essa attraverso sonorità malinconiche e intense. A partire da oggi, lunedì 10 febbraio,porta un pezzo di Roma acon due iniziative speciali che richiamano il tema centrale della sua canzone: l'amore per la Capitale e le sue molteplici sfaccettature. In Corso Imperatrice 37, ha inaugurato il chiosco di street food romano Damme Da Magnà, il cui menù è stato curato dallo chef Ruben Bondì.