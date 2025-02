Ilfattoquotidiano.it - Tomori espulso, stupido Var: rispettare il protocollo anche a costo di falsare una partita

Passi per l’incapacità dei nostri arbitri, ormai ci siamo abituati. Possiamo accettare per rassegnazione perfino la malafede, declinata non nella forma del complotto (quelli in stile Calciopoli si spera non tornino più) ma della semplice sudditanza psicologica, che esisterà sempre. Ma davvero non c’è niente di peggio della stupidità. È stato il solito weekend di orrori arbitrali in Serie A. Non è nemmeno una novità, infatti non è il caso di parlare del clamoroso rigore non fischiato per il fallo di mano di Gatti, con tanto di check completato al Var, che ha sfilato la vittoria al piccolo Como per consegnarla alla grande Juventus in crisi e bisognosa di punti: un episodio come ce ne sono stati e ce ne saranno ancora. Basta prendere Torino-Genoa, campionario di strafalcioni da una parte o dall’altra, o l’assurda espulsione di Marianucci in Empoli-Milan, per averne conferma.