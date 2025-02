Thesocialpost.it - Tom Robbins, morto lo scrittore di culto: il film di Gus Van Sant tratto da un suo libro

Tom, celebreamericano e autore di bestseller, èdomenica 9 febbraio all’età di 92 anni. La moglie, Alexa, ha annunciato la scomparsa con un post su Facebook, ricordando il suo spirito, il senso dell’umorismo e la sua «folle saggezza». Loera ricoverato in un hospice a Mount Vernon, nello Stato di Washington.Leggi anche: Domenico Padalino,l’ex calciatore colpito da malore improvviso in stradaUn’icona della letteratura controculturaleAutore di otto romanzi e undi memorie,ha conquistato milioni di lettori, diventando un vero autore dicon titoli come “Profumo di Jitterburg” e “Il nuovo sesso: Cowgirl”. Quest’ultimo, pubblicato nel 1976, è stato adattato per il cinema nel 1993 con undiretto da Gus Van, in cui Uma Thurman interpretava la stramba eroina dai pollici allungati, affiancata da Keanu Reeves.