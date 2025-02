Lapresse.it - Tim e Apple, nuova partnership su musica e Tv

Leggi su Lapresse.it

Tim e, arriva lasue Tv.I clienti mobile di Tim avrannoMusic incluso nelle offerte dedicate; mentre per chi ha TimVision ci sarà la possibilità di accedere in promozione ai contenuti di intrattenimento diTv+.“L’accordo conha una portata strategica per il nostro Gruppo che vuole proporre ai propri clienti il meglio presente sul mercato – afferma Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim – con questaandiamo ad arricchire la nostra proposta con i migliori contenutili e di intrattenimento. L’intesa aggiunge un ulteriore tassello nella costruzione della nostra strategia di ‘customer platform’, che sta già dando ottimi risultati e che offre nuove prospettive di sviluppo al Gruppo nel settore consumer”.