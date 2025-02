Inter-news.it - Thuram e quell’Inter-Fiorentina che lo ‘battezzò’! Ripartire – CdS

ritrova laa San Siro, squadra contro cui aveva segnato il suo primo gol in Italia e al Meazza. Stasera sia l’Inter che lo stesso Tikus vorranno riprendere la marcia.RICORDI – Inter-rievoca dolci ricordi a Marcus. Il francese, arrivato nell’estate del 2023 per sostituire in un colpo solo sia Edin Dzeko che Romelu Lukaku, trovò il suo primo sigillo in maglia nerazzurra e a San Siro proprio in un Inter-, terminato 4-0 a favore della Beneamata. Un battesimo da urlo per il francese, che da lì poco ha iniziato a prendersi l’Inter in un percorso in continuo crescendo. In questa stagione,ha già segnato 13 gol in campionato, eguagliando già il bottino di reti raggiunto all’Eintracht Francoforte in un’intera stagione. Ancora mancano 15 partite (compresa quella di questa sera) e quindi il bottino è destinato ad aumentare.