Universalmovies.it - Thunderbolts* | Sentry nel trailer del Super Bowl

I Marvel Studios hanno svelato il nuovodiin occasione dell’annuale appuntamento con il.Immancabile appuntamento per gli appassionati di sport, ma anche di “spot”, ilè stato poco fa l’occasione per dare un primissimo sguardo al potentissimo, il villain Marvel Comics interpretato nel filmda Lewis Pullman. Inoltre, ilha dato l’occasione di mostrare nel dettaglio le potenzialità di un film che, senza alcun dubbio, potrebbe offrire all’MCU un nuovo importante punto di svolta.Not. Not heroes. Not giving up.Watch the newfor Marvel Studios’ #only in theaters May 2. pic.twitter.com/yMub4oWU9B— Marvel Studios (@MarvelStudios) February 9, 2025Le Note di ProduzioneIl film sarà diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura.