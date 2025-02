Nerdpool.it - Thunderbolts*: il nuovo spettacolare trailer del Superbowl

In occasione delin corso in queste ore, i Marvel Studios hanno diffuso in rete ildi, il film del Marvel Cinematic Universe in arrivo il 30 aprile 2025 nelle sale cinematografiche italiane (il 2 maggio negli USA)Ecco ilal momento disponibile solo in lingua originale:Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe presenta un gruppo di volti familiari, ma ilfa capire allo spettatore che non si tratta degli Avengers. Certo, nella squadra ci sono Bucky Barnes/Soldato d’Inverno e la sorella della Vedova Nera, Yelena Belova, ma tra gli antieroi c’è sicuramente un’atmosfera diversa da quella che si respira tra gli Eroi più potenti della Terra. Questo sembra essere lo stessodi Thunderbolts che è stato mostrato ai fan al Disney D23 un mese fa, ma ora tutti i fan possono vederlo.