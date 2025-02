Juventusnews24.com - Thiago Motta torna su Como Juve: «Abbiamo vinto non giocando bene. Non è questa la strada e non è un esempio da prendere, ma è aumentata la nostra resilienza!»

di RedazionentusNews24a parlare della vittoria ottenuta in: il commento del tecnico bianconero su quella partitaIn conferenza stampa alla vigilia dei playoff di Champions League,to parlare così della vittoria della suanell’ultimo turno di campionato.POCHI GIORNI PER PREPARARE INTER E RITORNO AL PSV – «Non è una scusa,una squadra giovane e possiamo farlo perfettamente. Tutte le partite sono importanti allantus, troveremo di fronte una grande squadra domani e il focus è su domani. Il nostro momento è buono: dopo tante difficoltà passate fino ad oggi nell’ultima partitavisto che èladi questo gruppo e disquadra,una partita non. Questo non è unma è un punto positivo.