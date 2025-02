Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, retroscena dalla Continassa: nelle ultime ore confronto con la squadra. Cosa è successo

di RedazioneNews24: come riportatoGazzetta dello Sort c'è stato uncon laoreDomani sera laospiterà il Psv per l'andata del playoff di Champions League. Un vero e proprio crocevia per la stagione che ha spintoa chiamare a raccolta il suo gruppo in vista di un match chiave.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sportore il tecnico dellaavrebbe parlato allaspiegando l'importanza (economica e non solo) di questa partita, trasferendo il messaggio con sincerità e schiettezza cercando di alzare l'attenzione.