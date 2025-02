Metropolitanmagazine.it - The Weeknd arriva in vetta alla classifica Billboard 200 con il nuovo album Hurry Up Tomorrow

Theirrompe al primo posto della200 con l’Uplavoro in studio dell’artista canadese pubblicato lo scorso 31 gennaio.Secondo Luminate, nella settimana conclusasi il 6 febbraio, l’ha guadagnato 490.500 unità equivalenti negli Stati Uniti. Si tratta della settimana più importante per unda quando The Tortured Poets Department di Taylor Swift ha debuttato al n. 1 dellail 4 maggio 2024 con 2,61 milioni di unità.Upregistra la più grande settimana per unR&B/hip-hop da quando Utopia di Travis Scott aveva debuttato al numero #1 dellail 12 agosto 2023, con 496.000 copie. In precedenza il 34enne aveva conquistato ladella chart con After Hours (2020), My Dear Melancholy (2018), Starboy (2016) e Beauty Behind The Madness (2015).