The Sims Legacy Collection il ritorno alle origini del simulatore di vita più famoso del mondo

Dicono che il tempo scorra inesorabile, ma a quanto pare qualcuno ha trovato il modo di riavvolgerlo. EA e Maxis hanno deciso di spalancare le porte della nostalgia con Thee The, riportando indue pilastri del videogioco su PC. Ora disponibili su Steam, Epic Games Store ed EA App, queste riedizioni arrivano giusto in tempo per festeggiare il venticinquesimo anniversario della serie che ha definito il concetto stesso di “simulazione di”. Vediamo quanto costa farsi sommergere dalla nostalgia:– Theviene proposto a 19,99€.– Thecosta invece 29,99€.Per i collezionisti più appassionati, c’è il “The25° Compleanno Bundle” a 39,99€, che include anche The4 (anche se ormai è diventato free-to-play).