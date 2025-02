Spettacolo.periodicodaily.com - The Noisy Factory e Needa Records Presentano “Succo”, il Nuovo Singolo di Simone Villa

Thelanciano “”, ildi, disponibile dal 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano esplora i momenti di incomprensione o eccessiva comprensione tra le persone, descritto dall’artista come un “mix di vita da versare in un bicchiere”.presenta “”: ilIl 7 febbraio,lancia il suo, “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, grazie alla collaborazione tra The. Questo brano esplora quei momenti in cui le persone non si comprendono appieno o, al contrario, si capiscono fin troppo. Descritto dall’autore come un “mix di vita centrifugata, pronta da versare in un bicchiere”, “” è un pezzo che mescola il genere Happynesimo con il pop cantautorale.