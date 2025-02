Justcalcio.com - The Madness of Milan: Joao Félix e altre otto operazioni nell’ultimo fine settimana

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 15:21:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Luio Non aveva bisogno della presenza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi per vivere una chiusura del mercato della follia. Erano furlani, Ibrahimovic e compagnia che erano responsabili Close fino a nove(input e output) negli ultimi momenti di mercato. Il maggior numero di media?. Quello con più milioni? Santi Giménez.Se il “Rossoneri” Hanno iniziato ilcon la firma dell’attaccante messicano per 32 milioni di euro più bonus, Rimase ben oltre Santi Giménez. Tutte le firme che sono arrivate, inaspettate. Non erano sul radar unafa. O, certo, non si parlava. Lavoro ombra.Quello diEra un’opportunità di mercato: pagamento di incarichi e stipendio per avere sei mesi in portoghese.