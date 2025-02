Quifinanza.it - Tesoro al lavoro sul nuovo BTp a 15 anni, Intesa Sanpaolo tra le cinque banche incaricate

Ilitaliano si prepara a una nuova emissione di titoli di Stato a lungo termine. Un pool didi primo piano è stato incaricato di gestire il collocamento delBTp benchmark a 15, in scadenza il 01 ottobre 2040. L’operazione, che sarà effettuata in base alle condizioni di mercato, rappresenta un importante passo per il finanziamento del debito pubblico italiano.Il BTP emesso dalIlha annunciato unBuono delPoliennale (BTP) benchmark a 15con scadenza il 1° ottobre 2040. Per l’occasione ha deciso di affidare a un pool diinternazionali il mandato per il collocamento sindacato. Tra queste c’è l’italiana, a cui si aggiungono Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Nomura. L’annuncio è stato dato attraverso un comunicato ufficiale del, nel quale si precisa che la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, tenendo in considerazione le condizioni di mercato al momento dell’emissione.