Terremoto in Italia scossa di magnitudo 3 7 poco fa

Torna a tremare la terra in Italia e purtroppo non c'è da stupirsi. Il nostro Paese ha, infatti, una pericolosità sismica medio-alta e una vulnerabilità elevata. L'Italia colpita da un nuovo terremoto. Il 10 Febbraio 2025 ore 14.19 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.7 e profondità 2.5 km a Linguaglossa, in provincia di Catania. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.7 è classificato come "molto leggero" e descritto nel modo seguente: "Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni".