Terracina centinaia di pneumatici sulle sponde dell’Amaseno | Ennesimo sfregio

, 10 febbraio 2025- Ancora incivili in azione, questa volta sulla Migliara 55del Fiume Amaseno,disono stati scaricati e abbandonati. Probabilmente rifiuti di cui qualcuno ha deciso di liberarsi evitando di passare dai canali autorizzati per il riciclo e lo smaltimento, fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente.I cumuli di gomme sono stati addossati con un ordine quasi metodico, oltre dieci metri dell’argine del fiume coperti completamente daidiscarica. È possibile che chi ha agito lo abbia fatto con tutta la calma necessaria poiché l’area, specie in orario notturno, è scarsamente frequentata. senza alcun dubbio, si intuisce che trattasi di illecito commesso da titolare di ditta o comunque trattasi di rifiuto prodotto a seguito di attività di impresa e pertanto non addebitabile al cittadino privato.