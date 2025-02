Quotidiano.net - Terra dei Fuochi, "Ecco come abbiamo a Strasburgo vinto il silenzio dello Stato"

Per anni, in quel triangolo difra le province di Napoli e Caserta, sono stati scaricati, inti e inceneriti rifiuti tossici. Sotto gli occhi di tutti. Tutti sapevano ma nessuno ha mai mosso un dito. Neanche lo. L’atto di accusa della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo va al di là della sentenza di condanna: colpisce al cuore un’intera collettività. Salvatore Tramontano e Stefano Ducceschi, napoletani, commercialisti, sono tra i promotori dell’iniziativa di presentare ricorsi a. Insieme con gli avvocati Antonella Mascia, Valentina Centonze, Armando Corsini e Ambrogio Vallo, che hanno patrocinato la causa, hanno spiegato il significato e l’impatto di questa storica decisione, ringraziando in particolare don Maurizio Patriciello, i ricorrenti, le associazioni, gli abitanti delle aree colpite, i volontari e i giornalisti che con determinazione hanno creduto nella giustizia e nella tutela della dignità umana.