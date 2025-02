Ternitoday.it - Terni, debutta Loveland: “La scelta di Pinocchio per evocare il film girato anche a Papigno” GALLERIA FOTOGRAFICA

Leggi su Ternitoday.it

Esordio ufficiale per ‘’ il villaggio tematico collocato in piazza dei Bambini e delle Bambine. Il tema scelto è la favola di, per dare continuità alla scorsa edizione. L’assessore alla cultura Michela Bordoni dichiara: “Abbiamo pensato aperil celebre