Lanazione.it - Ternana Women inarrestabile: travolto Bergamo. Il Parma pareggia e le rossoverdi tornano in vetta

Leggi su Lanazione.it

OROBICA5 OROBICA: De Marchi, Donda, Salvi, Tengattini (18’ st Cappa), De Vecchis, Cavicchia, Cattuzzo, Frecchiami, Zanetti Mariani, Merchiori (11’ st Zizyte). A disp,: Fabiano, Paini, Correia, Poeta, Peddio, Corbetta. All.: Marini.: Ciccioli, Pacioni (36’ pt Massimino), Corrado (18’ st Ripamonti), Zannini, Ciccotti, Petrara, Regazzoli, Vigliucci (18’ st Labate), Porcarelli (18’ st Fusar Poli), Gomes, Pirone. A disp,: Quazzico, Capitanelli, Moraca, Sacco, Oabate, Battistini. All.: Cincotta. Arbitro: Meta di Vicenza Marcatrici: 40’ pt e 9’ st Gomes, 16’ st e 26’ st Pirone, 31’ st Labate. TERNI - Alla 18esima giornata di Serie B lein, affiancando a quota 47 ilche non va oltre lo 0-0 in casa della Vis Mediterranea ultima in classifica.