Lanazione.it - Termomeccanica Pompe revisiona una pompa di 25 tonnellate per una centrale geotermica

La Spezia, 10 febbraio 2025 - Spedizione e trasporto eccezionali di unadi grandi dimensioni per la sua reinstallazione nelladi provenienza, in Toscana, dopo il lavoro di revisione eseguito nell’officina Service dialla Spezia, appartenente al gruppo Trillium Flow Technologies dal 2022. Questaè la principale tra oltre 30 centrali geotermiche concentrate nel comprensorio di Larderello, in Toscana, con una potenza complessiva di 800 mw. L’impianto è anche il più grande di questo tipo in Europa, con quasi 120 MW di potenza installata. La, un prodotto originale del marchio spezzino, è di tipo verticale in serbatoio, pesa 25.000 kg (senza il motore), è lunga 11,2 metri e la sua incastellatura ha un diametro di 3,5 metri. Svolge il servizio di estrazione condensato, un compito gravoso nelle centrali geotermiche a causa delle condizioni di esercizio e dell’aggressività del fluidoto.