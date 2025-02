Quotidiano.net - Tentativi (faticosi) di tregua. Meloni-toghe, sì all’incontro. Ma l’Anm conferma lo sciopero

L’incontro tra la premier Giorgiae l’Associazione magistrati si farà. Così come pure loproclamato dalle. E soprattutto la contestata separazione delle carriere tra pm e giudici. Che suscita le proteste die opposizioni, ma rappresenta di fatto la riforma su cui la maggioranza di governo ha investito la legislatura in corso. Visto che il premierato "madre di tutte le riforme" sembra destinato a scivolare verso la prossima legislatura. Previa forse un’intesa bipartisan per una legge elettorale più schiettamente bipolare che piace ai maggiorenti dei due schieramenti: il Pd di Elly Schlein e i Fratelli d’Italia di. Fedele all’immagine dell’ex barricadera divenuta mediatrice, che vorrebbe preservare in un quadro di crescenti scontri frontali – che insieme alle riforme in patria comprende i rapporti con Europa, Usa e Corte penale internazionale –, sabato la premier ha aperto al dialogo col neoeletto presidente delCesare Parodi; seguita a ruota dai fedelissimi.