Tenta suicidio in carcere la moglie ai giudici | Muore lentamente

Tempo di lettura: 2 minutiHato ilneldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove è detenuto dal novembre del 2024 per associazione mafiosa, il catanese Cristian Calvagno, di 37 anni. Lo scrive la, Cristina Furnari, di 36 anni, in una ‘implorazione delladi un detenuto’ con cui chiede al gip e al procuratore generale di Catania di “intervenire” per “il gravissimo stato di salute” del marito che “stamorendo”.“Ho potuto constatare – scrive la donna nell’atto reso pubblico dal legale di Calvagno, l’avvocato Giuseppe Lipera – che non fa altro che piangere, parla a malapena e, quando lo fa, chiede singhiozzando di nostro figlio, di otto anni, e della figlia di tre. E’ stato davvero atroce scoprire che Cristian abbia persinoto ile non sopporterei, né la mia famiglia, i bambini in particolar modo, un nuovotivo o un altro gesto tanto grave da mettere a repentaglio la sua esistenza e quella di tutti noi”.