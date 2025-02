Brindisireport.it - Tennis: nuove soddisfazioni per la giovanissima Carlotta Nozzi

BRINDISI – Prima la convocazione per il “raduno macroarea”, poi il secondo posto in un torneo nazionale. Ancoraper lata brindisina, che continua a brillare nella categoria under 10. Laatleta prenderà parte al raduno dell’area Sud.