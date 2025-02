Oasport.it - Tennis, dove giocano gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana: tornano Musetti e Paolini, Sinner si allena

Leggi su Oasport.it

La stagione delnon si ferma mai e questasono previsti ben treATP 250 ed un WTA 1000, con tanti giocatoriprotagonisti che proveranno ad arrivare fino in fondo. Il numero uno al mondo Jannik, dopo aver rinunciato a Rotterdam per recuperare energia dopo l’impegnativa tournée australiana, continuerà invece adrsi in vista del suo prossimo impegno in agenda: l’ATP 500 di Doha (17-22 febbraio).Riflettori puntati in primis sul Qatar TotalEnergies Open 2025, primo WTA 1000 dell’anno che vedrà la partecipazione di Jasminecome unica azzurra presente nel tabellone principale. La finalista dell’ultima edizione di Wimbledon, numero 4 del ranking mondiale, punta ad un risultato di peso sul cemento di Doha in attesa dei 1000 punti in scadenza tra due settimane per il clamoroso titolo conquistato a Dubai nel 2024.