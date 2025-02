Tennis domani torna Jasmine Paolini | a Doha l’azzurra sfida Garcia in campo anche Nardi e Darderi

Leggi su Sportface.it

farà il suo rientro innella giornata di, che si è presa qualche settimana di pausa dopo l’uscita al terzo turno degli Australian Open per mano di Elina Svitolina, sfiderà sul cemento indoor del Wta 1000 dila francese Caroline. Non una gara semplice per la numero 4 del ranking (bye al primo turno), che affronta unata talentuosa ma poco continua: nel primo turno in Qatar ha superato in due set la cinese Yuan, trovando così la prima vittoria del suo 2025 ela prima gioia dopo quasi cinque mesi dall’ultimo successo, targato 14 settembre nel Wta di Guadalajara.parte chiaramente con i favori del pronostico in virtù delle sue maggiori qualità e della sua comprovata caratura ad alti livelli, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare la sua valida avversaria.