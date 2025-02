Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 10 al 14 febbraio: Greta pronta a smascherare Mario

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano i nuovi episodi ineditiin onda dal 10 al 14? Le tramedella soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su, che si preparerà a reagire alle pesanti accuse di, trame al 142025, con il cuore in gola, si presenta all’appuntamento con, determinata a ottenere una confessione. Ma proprio quando sta per raggiungere il suo obiettivo, l’arrivo inaspettato di Noah rovina tutto.Con una mossa a sorpresa,sporge denuncia controe Noah, accusandoli di aggressione e ricatto. La notizia minaccia di travolgere il Fürstenhof, edecide di dimettersi per evitare uno scandalo.