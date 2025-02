Panorama.it - Teheran schiera la nave porta-droni ed elicotteri

La corsa settimana l’Iran ha reso pubblica l’esistenza di unasoprannominata Shahid (Martire) Baqeri, con nominativo militare C-110-4. La notizia arriva direttamente dall'agenzia di stampa statale iraniana Irna (Islamic Republic News Agency), e l’unità si sarebbe unita alla flotta della Marina del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (Irgc) per una cerimonia tenutasi giovedì scorso nella città di Bandar Abbas, sulla costa dello stretto di Hurmuz, nel Golfo Persico. La nuovaconsente il decollo dimediante un pontile inclinato situato a prua (detto Sky-jump) e presenta anche alcuni complessi lanciamissili da crociera. Ma quanto allo scafo, esso mostra caratteristiche che mostrano la sua origine, ovvero che sia stato ottenuto dalla conversione militare di unacontainer come la Perarin,costruita in Corea del Sud, di 240 x 32, con un dislocamento di circa 40.