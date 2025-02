Lanazione.it - Teatro Signorelli: doppio appuntamento con Sergio Rubini e Daniele Russo

Arezzo, 10 febbraio 2025 –conMartedì 11 e mercoledì 12 febbraio tutto esaurito per «Il caso Jekyll» La stagione deldi Cortona è pronta ad ospitare un nuovodel 2025. Martedì 11 per gli abbonati del turno giallo e mercoledì 12 febbraio, per gli abbonati del turno verde, saranno di scenain «Il caso Jekyll», tratto dall’opera di Robert Louis Stevenson con adattamento di Carla Cavalluzzi ee con la regia di. Quando Stevenson scrive Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Londra è una città povera, fumosa e pericolosa. L’ideale per lasciarsi contagiare dal noir e dal thriller. Ne Il caso Jekyll ci siamo svincolati dallo “strano”, dal tema filosofico del, del confine tra il bene e il male, dal faustiano “andar contro le leggi divine”, temi di cui a prescindere è intrisa la materia, per dirigerci in un percorso investigativo, che accompagna per mano lo spettatore negli inferi, per farlo sbirciare nel mistero e nel terrore di una true crime story.