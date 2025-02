Iltempo.it - Taylor Swift seppellita dai fischi. "Guardate la sua faccia", imbarazzo dem al Super Bowl | VIDEO

Ovazione per Donald Trump, bordate dipergrande sponsor di Kamala Harris alle scorse presidenziali americane. "L'unica persona che ha avuto una serata peggiore dei Kansas City Chiefs è. È stataata dallo stadio, Maga non perdona", scrive in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti attaccando la celebre popstar, presente come lui in tribuna a New Orleans per assistere alla finale delche ha visto trionfare Philadelphia Eagles. Nelle ultime elezioni presidenziali americanesi era schierata apertamente dalla parte di Kamala Harris. Per la cronaca sportiva, i Philadelphia Eagles hanno trionfato nel 59esimosconfiggendo i Kansas City Chiefs, vincitori delle due ultime edizioni, per 40 a 22. Allo stadio anche Trump, primo presidente in carica ad assistere a un