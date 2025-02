Taylor Swift fischiata al Super Bowl Trump si gode la vendetta | Maga non perdona! – Il video

Leggi su Open.online

è stata pesantementedal pubblico la scorsa notte al, la finale del campionato di football americano attesissima dai tifosi Usa. La popstar non era in campo, naturalmente, ma sugli spalti. Eppure è bastato che le telecamere la inquadrassero e proiettassero il suo volto sui maxischermi dello stadio di Las Vegas perché controsi levasse un fragoroso “buuuu”. Lei stessa, in quel momento, è parsa del tutto spiazzata – abituata com’è alle folle osannanti. Ha reagito con una smorfia imbarazzata. E oggi in Usa è caccia all’interpretazione di quanto accaduto. Rivalità sportiva o politica?, più che come celebrity, si trovava allo stadio in veste di fidanzata di uno di campioni in campo: Travis Kelce dei Kansas City Chiefs hanno vinto ila Las Vegas.