Biccy.it - Taylor Swift fischiata al Super Bowl, la sua reazione e quella di Trump

Leggi su Biccy.it

Dal Caesarsdome di New Orleans in Louisiana ieri è andata in onda la 59ª edizione del, la finale del campionato della National Football League. Tra i quasi 80.000 spettatori della partita che ha visto sfidarsi i Kansas City Chiefs con i Philadelphia Eagles c’erano anche tante celebrità, tra cui. Quando la cantante è stata inquadrata dalle telecamere e la sua immagine è stata trasmessa sui maxischermi sono partiti i fischi di parte del pubblico presente. L’artista ha fatto una faccia stranita e poi ha sorriso.Sui social qualcuno ha preso in giro la popstar, molti sono rimasti spiazzati dalladei presenti, i fan l’hanno difesa e anche Serena William è intervenuta su Twitter: “Ti amo e lo sai, non ascoltare quei fischi“.applauding(rapist) but booing??? congratulations to the united states for being the stupidest country in history pic.