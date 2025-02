Lettera43.it - Taylor Swift fischiata al Super Bowl: la reazione è virale

Leggi su Lettera43.it

Anchepuò essere. L’insolitada parte del pubblico, che solitamente ricopre la popstar 35enne di amore e grida di giubilo, è avvenuta durante il 59esimo, vinto dai Philadelphia Eagles contro i Kansas City Chiefs bicampioni in carica. Seduta in tribuna in compagnia dell’amica e rapper Ice Spice, ma non con Blake Lively dopo lo scandalo per il film It Ends with Us, la cantante non solo ha visto uscire sconfitto il fidanzato Travis Kelce, tight end di Kansas, ma ha anche dovuto accusare i fischi del pubblico. Inquadrata dalle telecamere, infatti, la regina della musica è stata bersagliata soprattutto dai supporter rivali di Philadelphia. Èla sua, con una serie di occhiate stupite proprio verso lo schermo mentre si chiede che cosa stia accadendo.