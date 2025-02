Movieplayer.it - Taylor Swift fischiata al Super Bowl, Donald Trump la trolla condividendo il video

Leggi su Movieplayer.it

I troll a sostegno del Presidente degli Stati Uniti sono entrati in azione la notte scorsa sbeffeggiando la popstarsi è preso un giorno di riposo per assistere ala New Orleans, in Louisiana, e ha avuto il tempo dire. L'attuale Presidente degli Stati Uniti non ha potuto fare a meno di prendere di mira la cantante dopo cheè statadurante la partita che si è svolta al Caesarsdome.ha condiviso su Truth Social undella reazione diai fischi, insieme a unche lo ritrae alcon la figlia Ivanka., che è stato eletto presidente degli Stati Uniti nonostante sia .