Lanazione.it - Tavernelle, vittoria che pesa come l’oro

Leggi su Lanazione.it

UMBERTIDE AGAPE 01 UMBERTIDE AGAPE (4-3-3): Landi, Paciotti, Benedetti, Montani, Ndedi, Grilli, Corrado, Polidoro, Bigarelli, Morandini (18’st Aversario), Giuliani (29’st Nicoletti, dal 41’st Altamemi s.v.). All Peruzzi.(4-4-2): De Marco, Pieravanti, Mencarelli (17’st Andreoli), Galli (19’st Bengala), Benda, Ibojo, Massari (34’pt Ceccarelli), Cerboni, Russo, Miccio (31’st Barbarossa), Signate (33’st Governatori). All. Ciucarelli. Arbitro: Caldararo di Lecce (Brizioli e Curci di Perugia). MARCATORE: 4’pt aut Montani. NOTE: 160 spettatori. Ammoniti Montani, Bengala, Cerboni. UMBERTIDE - Unadi platino per ilche ritrova i 3 punti dopo 7 turni. Konte invece per l’Umbertide Agape che resta in solitaria al penultimo posto. A decidere la sfida è l’autorete di Montani che, nel tentativo di rinviare batte il proprio portiere Landi.