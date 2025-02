Sport.quotidiano.net - Tatti-Pino, coppia decisiva. Follonica Gavorrano brilla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda vittoria di fila e altra boccata d’ossigeno per il. I minerari battono la Fulgens Foligno per 2-1 e si allontanano dalla zona playout. Nella prima frazione è ila cercare maggiormente la porta. La prima occasione per gli uomini di Masi arriva con una bella incursione di Matteucci al 4’, la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa umbra. Al 20’ ilva vicino al gol. Èa cercare la conclusione da fuori, palla deviata che si spegne di poco a lato. Al 32’ è Zona a tentare il tiro da fuori, palla centrale. Al 36’, al primo lampo degli ospiti, arriva il vantaggio ad opera di Pupo Posada, che intercetta di prima una palla messa in mezzo da Mancini. Al 41’ arriva il pareggio delserve, che controlla e scarica un sinistro da fuori che trafigge Tognetti, riportando il punteggio in equilibrio.