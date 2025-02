Lanazione.it - Taste Firenze, l’ultimo giorno della fiera gastronomica alla Fortezza da Basso

“Nato sotto il segno del gusto” è il tema18edizione di, laa cura di Pitti Immagine che si svolge ogni annoda. Oggi, 10 febbraio, dopo i primi due giorni (8-9 febbraio) riservati anche al pubblico,del salone sarà interamente dedicato ai professionisti del settore. Oltre 700 le aziende presenti. "" a, il salone del gustoDaGli ultimi appuntamenti da non perdere Lunedì 10 febbraio si parte alle 10.00 con la presentazione del libro The Go-To Restaurants, Ristoranti da non perdere a, edito da Gruppo Editoriale, a cura di Davide Paolini, ideatore dell’evento. Durante la conferenza, i 49 ristoranti presenti nel volume riceveranno uno speciale riconoscimento realizzato appositamente da Officine Gullo.