Ilfogliettone.it - “Tassazione di benvenuto”, quasi ti dimentichi di pagarle | Per 10 anni anni paghi solo il 6%: basta solo questa domandina

Leggi su Ilfogliettone.it

Sempre più italiani stanno decidendo di trasferirsi per pagare meno tasse e lo Stato in questione li incentiva con manovre ad hoc. Le tasse, un male necessario o un peso insopportabile? La domanda, seppur retorica, torna ciclicamente a tormentare i contribuenti. In realtà, le imposte rappresentano il carburante che alimenta la macchina dello Stato. Sono il mezzo attraverso cui si finanziano i servizi pubblici di cui tutti beneficiamo: dalla scuola all’ospedale.È come pagare un affitto per vivere in una casa dotata di tutti i comfort. L’affitto, in questo caso, sono le tasse e la casa è lo Stato. Un affitto che, a volte, può sembrare eccessivo, soprattutto in periodi di crisi economica. Tuttavia, è fondamentale ricordare che lo Stato, a differenza di un proprietario privato, ha l’obiettivo di garantire il benessere collettivo.