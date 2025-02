Tariffa ho 100 GB a 599€ torna per un breve periodo approfittane!

.com - Tariffa ho 100 GB a 5,99€ torna per un breve periodo, approfittane!

Leggi su .com

ho 100 GB con minuti ed SMS senza limiti a soli 5,99€ al mese, una delle offerte più interessanti del mercato mobile, ma solo per unlimitato di tempo.ho Mobile propone questa promozione fino al 2 marzo 2025 per cui ha ancora del tempo se vuoi approfittare dell’ottimadel virtuale Vodafone.Se già conosci ho Mobile e vuoi attivare immediatamente la, puoi farlo direttamente dal seguente tasto altrimenti prosegui per scoprire tutti i dettagli dell’offerta. Offerta 5,99€Offerta Fibra TIM: Internet fino a 2.5 Gbps, Modem incluso e attivazione gratis!laho 100 GB a 5,99€Puoi di nuovo attivare laho 100 GB al costo di 5,99€ al mese con cui puoi utilizzare 100 GB di dati in 4G, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile italiani e per chi proviene da determinati operatori oppure attiva un nuovo numero il costo di attivazione è scontato a soli 2,99€Con il 4G di ho Mobile navighi a velocità ridotta a 30 Mbps sia in download sia in upload, se vuoi ottenere il massimo della connettività puoi richiedere l’attivazione del 5G al costo mensile aggiuntivo di 1,99€.